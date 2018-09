A bissl boarisch, a tirolerisch, und "Schnecken" aus'm Salzkammerguat

08.09.2018, 09:56 Uhr

UNTERHALTUNG & HUMOR / Das 12. Mostviertler Gstanzlsingen ist wieder top besetzt!

Bäff - ein "Urviech"

Es ist wieder so weit: Der Wolfsbacher Kultur- und Freizeitverein lädt in Kooperation mit der Feuerwehr Wolfsbach erneut, diesmal am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, zum nunmehr schon 12. Mostviertler Gstanzlsingen ein. Mit dabei ist natürlich wieder die Wolfsbacher Tanzlmusi unter Karl Aichberger als unverzichtbarer heimischer Beitrag – nicht nur zum Hereinspielen der Sänger und Musiker, die diesmal (wieder) aus Bayern, aus Tirol und dem Salzkammergut kommen.Aus dem bayerische Fernsehen bekannt ist Bäff Piendl – das Multitalent des bayerischen Humors. Als Gstanzlsänger, Humorist und Unterhalter sorgt er mit seinen eigenen Liedern und Gstanzln für beste Stimmung, er zieht alle Register des Humors, seine Stärke liegt in einem Humor, der das Lachen aus dem Bauch heraus ermöglicht. Bäff greift aus dem Leben und schöpft aus dem Vollen! Dabei schlüpft er gerne in die Rolle des Parade-Bayern und erfüllt alle gängigen Klischees zwischen Mann & Frau, Eltern & Kind, Bayern & Preiss´n, und vielen mehr.Er schrieb auch drei Bücher voll bayerischem Humor und war im Fernsehen u.a. bei den Wirtshausmusikanten, Grünwalds Freitagscomedy oder auch Monika Gruber zu sehen und zu hören. Bäff zeichnet sich zudem durch große Schlagfertigkeit aus. Immer wieder überrascht er durch spontane Aktionen oder reagiert unmittelbar auf ungeplante Ereignisse.Geboren ist er übrigens an einem Faschingssamstag, 9 Uhr, also genau richtig zur Brotzeit. Sein Sternzeichen: Wassermann! Er trinkt aber auch andere Getränke!

Attergauer Gstanzldamen zu Gast

Auchzwei waschechte Tiroler dabei

Für Frauenpower auf der Gstanzlbühne sorgt das beliebte Gesangsduo „d`Weinbergschnecken“ aus St. Georgen im Attergau – unter anderem auch bekannt aus der Musiksendung "Mei liabste Weis" mit Franz Posch. Wir dürfen uns jedenfalls auf einen lachmuskelangreifenden Auftritt von Christiana und Christine freuen.Und da reisen zudem auch noch Peter Margreiter aus dem Stubaital und Günther Laimböck aus der Widschönau an, um in Wolfsbach als „Maultasch und Tiroler Kas“ ihr witzig-kritisches, freches und interaktives Programm zum Besten zu geben. Von der hohen Geistlichkeit über Landes- und Gemeindepolitiker bis zum Publikum bekommt wohl jeder sein Quäntchen von der Spitzzüngigkeit des Duos ab. Mit ihren geölten Stimmen sorgen sie für beste Unterhaltung, und sollte der „Tiroler Kas“ einmal zu deftig ausfallen, so verschaffen die beiden Abwechslung auf der Bühne, indem sie ihr Können auf verschiedenen Instrumenten unter Beweis stellen. Der Musiklehrer Peter spielt Akkordeon, Steirische Harmonika und Gitarre. Der Volksschullehrer, Geschichtestudent und Mediator Günther Laimböck beherrscht das Flügelhorn und die Trompete perfekt.Karten (a Euro 15,- im Vorverkauf) sind erhältlich bei der RAIBA Wolfsbach (07477-8218) und beim Mostheuriger Wimmer (07477-8221).