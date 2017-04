Big Band Theory in Concert 2017 - Best Of

VVK: 15€ / AK 18€, Schüler/Studenten 10€,

Kinder(bis 12 Jahre) Eintritt frei;

Karten erhältlich bei allen mitwirkenden Musikern sowie unter der Tel.Nr.: 0650/6667953

Ort: Veranstaltungszentrum Weistrach - Dorf 50, 3351 Weistrach

Best of Big Band Theory - Konzert mit Stefan Fellners Big Band Theory feat. TheresaTheresita

Es ist wieder soweit – das jährliche Big Band-Highlight in der Region Mostviertel steht kurz bevor: Die Big Band Theory unter der Leitung des Trompeters Stefan Fellner gibt ihr traditionelles Konzert im VAZ Weistrach.Traditionell sagen wir deswegen, weil das Projekt bereits seit 2011 besteht und in jedem Jahr ein gänzlich neues Konzertprogramm erarbeitet wurde.2017 aber lautet das Motto, einmal zurückzuschauen auf die vergangenen Konzerte und die über 100 Stücke, die bisher einstudiert und vorgetragen wurden. Deshalb ist der Abend des 13. Mai 2017 überschrieben mit "Best of Big Band".Die Setlist umfasst Swing-Klassiker, Latin-Kompositionen, zeitgenössische Big Band-Literatur und viele Stücke, deren Melodien man auch auf dem Heimweg noch gerne vor sich hinsummt –nur eben vorgetragen im großen Sound der Big Band mit Saxophonen, Posaunen, Trompeten und der Rhythmusgruppe. Am Gesang wird die großartige Musikerin TheresaTheresita gefeatured.