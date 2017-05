11.05.2017, 12:09 Uhr

Flohmarkt findet in Haag statt

HAAG. Am Samstag, 27. Mai, und am Sonntag, 28. Mai, findet jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr im Gasthaus Mitter ein Flohmarkt statt. Veranstalter ist die Perlhaubengruppe Haag. Der Reinerlös des Flohmarktes wird der Restaurierung eines Haager Kulturdenkmales zugeführt.

