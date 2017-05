Jungschar feierte beim großen Jubiläumsball in Amstetten

03.05.2017, 15:58 Uhr

In der Diözese gibt es derzeit über 8.000 Jungschar-Kinder sowie rund 1.500 Gruppleiter."Eine starke katholische Kirche kann es nur geben, wenn es eine gute Jungschar- und Jugendarbeit in den Pfarren gibt, die von der Jungschar geleistet wird", so Niki Hofer, Jungschar-Vorsitzender der Diözese St. Pölten.Viele Ehrengäste und Jungscharmitglieder waren in Amstetten dabei: der designierte Direktor der Pastoralen Dienste, Hans Wimmer, Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger, die Vorsitzenden der Jungschar St. Pölten, Niki Hofer und Andreas Steininger, die Vorsitzende der Katholischen Jugend (KJ) Österreichs, Christine Pfister, KJÖ-Geschäftsführer Johannes Sieder oder die Vorsitzende der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten, Sophie Schinnerl.