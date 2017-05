Kids-Day beim MSC Seitenstetten

10.05.2017, 11:34 Uhr

Ein großes Fest für Kinder

13. Mai

MSC Arena

Seitenstetten

Hüpfburg, Pferde, Auto bemalen, Schminken, Zaubern, Hypnotisieren, Radrennen

Selbstverteidigung

findet am Samstag,, in derinstatt. „Es soll ein Fest für unsere Kleinen werden, die Großes erleben werden“, so MSC-Seitenstetten-Obmann Raimund Angerer.Die Kinder dürfen sich freuen aufund