ST. ULRICH. Am Samstag, 20. Mai lädt um 20 Uhr der Kirchenchor Kleinraming zum Konzert in die Kleinraminger Kirche.



Der Titel des Hits von Opus aus den 1980ern ist das Motto für das Konzert. Live is life heißt im Moment zu leben und das Leben wahrzunehmen. So bunt wie das Leben, so bunt ist auch das Programm. Austropop, Schlager, Musicalmelodien, afrikanische Lieder und Spirituals umfassen das Programm. Die Mostviertler a Capella Gruppe zwo3wir und Schüler der Volksschule Kleinraming runden das Programm ab.



Karten gibt es bei den Chormitgliedern, bei Spar Wansch in Kleinraming und unter chorraming@aon.at.