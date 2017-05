Antikflohmarkt

Am Pfingstmontag, 5. Juni, findet von 7 – 13 Uhr am Marktplatz in Wolfsbach der traditionelle Mostviertler Antikflohmarkt statt. Es werden Raritäten, Antiquitäten, Kurioses sowie Edeltrödel angeboten. Veranstalter ist der Wolfsbacher Kultur- und Freizeitverein, für Speis und Trank sorgt die örtliche Gastronomie. Verkäufer können ab 6 Uhr ihre Stände aufbauen.Auskunft und Anmeldung: 0664-4662500 oder 0664-5955650Manfred.lichtenberger@aon.at