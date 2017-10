Kunst vor Ort - Atelierbesuche

Unterwegs im Inn- und Hausruckviertel

Künstler in ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld zu erleben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, eröffnet oft neue und ungeahnte Zugänge zu ihrem Werk. Bei dieser Rundfahrt wird zunächst die neu gestaltete Pfarrkirche in Heiligenberg bei Weizenkirchen besichtigt. Weiter geht es dann nach Raab, wo der Textilkünstlerin und Fotografin Anita Selinger und dem Metallplastiker Andreas Sagmeister ein Besuch abgestattet wird. Nach der kurzen Besichtigung der Pfarrkirche in Dorf an der Pram steht als nächste Station das Atelier des Bildhauers und Kunstvermittlers Meinrad Mayrhofer in Pram am Programm. Am Nachmittag ist im Kulturhaus in Pramet (mit Stelzhamermuseum) die Auseinandersetzung mit dem Werk von Charlotte Wiesmann und Thomas Steiner (Keramik, Skulptur, Malerei) vorgesehen. Zum Abschluss dürfen wir noch das Atelier von Lisa Wimmer-Röck in Neuhofen im Innkreis besuchen.Termin ist der 21. Oktober, 7.30 – 17.30 Uhr,als Reisebegleiter fungieren Erich Ortner und Josef Penzendorfer.Anmeldung im Bildungshaus St. Benedikt (07477-42885-17) ist möglichst bald (bis spätestens 18. 10.) erforderlich.