Mostkost der Landjugend St. Ulrich/Kleinraming

ST. ULRICH. Die Landjugend St.Ulrich/ Kleinraming veranstaltet am Donnerstag, 25. Mai 2017 eine Mostkost auf der Pfarrwiese in Kleinraming. Im Anschluss an die Jugendmesse findet ab 10 Uhr die Mostkost statt.Die Landjugend St.Ulrich/Kleinraming sorgt für Speis, Trank und gute Stimmung. Für die musikalische Umrahmung sind "S´Blechragout" und "Die Mostibären" zuständig. Neben einer Modenschau vom Lagerhaus, plattelt die landjugendeigene Plattlergruppe “d´4 – Ort´s Plattler“ und sorgt für eure Unterhaltung. Auch für die kleinen Gäste wurde eine ganztägige Kinderbetreuung eingerichtet. Ab 19.30 Uhr legt für euch der Landjugend-DJ auf und die Bar versorgt euch ab 20.30 Uhr mit diversen Mischgetränken.

Die Landjugend St.Ulrich/Kleinraming freut sich schon darauf, dich auf der Mostkost 2017 begrüßen zu dürfen. Weitere Infos gibt es online auf lj-st-ulrich-kleinraming.com