Mundart am Meditationsweg

15.09.2018, 10:19 Uhr



SPIRITUELL / Der Meditationsweg Wolfsbach möchte Stille im Windschatten unserer lauten Welt vermitteln und dabei die tiefsten Seelenschichten ansprechen.

„Kurzurlaub für Leib & Seele“ – unter diesem Motto bietet der Wolfsbacher Kultur- Und Freizeitverein in Kooperation mit dem Bildungszentrum St. Benedikt am 22. September (14 Uhr, Treffpunkt Kirchenplatz) eine Pilgerwanderung mit der in Ulmerfeld-Hausmening lebenden Mundartdichterin Veronika Kiemayer an, die passend zu den Wegstationen Gedichte und Gedanken vortragen wird. Gerade jene Dinge, die im hastigen Gehen meist unbeachtet bleiben, sollen zwischen und bei den zwölf Wegstationen an diesem Nachmittag mit guten, besinnlichen Texten und Liedern bedeutsam werden.Der 4,5 Kilometer lange Weg führt an Kapellen, dem Wolfs-Fingerlabyrinth, einem Steinkreuz sowie an Traumplatz, Wasser- und Feuerstelle mit Barfußweg vorbei. Höhepunkt ist freilich die 2003 errichtete moderne Dorfkapelle, die dem Heiligen Geist geweiht ist und das Kunstprojekt „Full House“ von Manfred Erjautz zeigt. Auch zwei etwas längere Zusatzwege, der Römer- und der Ötscherblickweg werden angeboten.Anmeldung zur Pilgerwanderung ist im BildungsZentrum erwünscht unter 07477428885-17.