NÖGKK Kinderbewegungstag Amstetten 20.05.2017

NÖGKK lädt zum KinderbewegungstagSport, Spaß und Spiel, Riesenseifenblasen, Hip Hop und ZirkuskünsteDer beliebte Kinderbewegungstag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) findet am 20. Mai 2017 in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten statt. Dabei können Kinder viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Vereine und Organisationen aus dem Bezirk Amstetten stellen sich vor, aber auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz.Als Highlights locken eine Riesenseifenblasen-Show und die Verlosung vieler toller Preise. 21 Stationen bieten Trendsportarten wie American Football, Bull-Riding und Bungee-Trampolin sowie verschiedene Ball- und Kampfsportarten, Slackline, Segway, Skaten und Hockey. Ein Kletterturm, eine Riesenrutsche, eine Ballonwerkstatt, Kinderpolizei und Zirkuskünste sorgen für Spaß und Action. Genau unter die Lupe nehmen können die Kids ein Segelflugzeug sowie ein Feuerwehr- und Rettungsauto. Abgerundet wird der Kinderbewegungstag durch ein Showprogramm mit Hip Hop-Vorführungen, Zirkusattraktionen und vielen Überraschungen.

Detailinformationen zum Programm gibt es unter der Tel. Nr. 050899-0154 oder im Internet unter www.noegkk.at.NÖGKK-KinderbewegungstagWann: 20. Mai 2017, 10:00 bis 17:00 UhrWo: Johann-Pölz-Halle Amstetten, 3300 Amstetten, Stadionstraße 12Eintritt frei!(bei Schlechtwetter können einige Outdoor-Angebote entfallen)