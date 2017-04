Philharmonic Rock Orchestra Haag spielt für neuen Krankenwagen

28.04.2017, 14:28 Uhr

Am Samstag, 20. Mai,

19:30 Uhr

Johann-Pölz-Halle

Amstetten

Benefizkonzert

Rote Kreuz Amstetten

Philharmonic Rock Orchestra Haag

Ewald Huber

Reinerlös

Krankentransportwagens

Rote Kreuz Amstetten

findet umin derineinfür dasmit demstatt.Das Orchester mit seinem Dirigentensorgt mit Songs aus Rock und Pop sowie Filmmusik für ein mitreißendes Konzerterlebnis. Besucher können sich auf Songs freuen wie "Rock Me Amadeus", "Stayin' Alive", "It's Raining Men" oder "Book Of Love".Derwird zur Anschaffung eines neuenfür dasverwendet.