Rainhard Fendrich - schwarzoderweiss Tour 2017 - Königsberg Openair

Der asphaltierte Vorplatz bei der Talstation der Königsberglifte wird am Samstag, den 9.9.2017 um 20:00 Uhr für die SCHWARZODERWEISS Tour von Rainhard Fendrich umfunktioniert.Er ist der wohl unser erfolgreichste Musikexport, seine Karriere „Made in Austria“ hat sich längst über Europa ausgeweitet. Rainhard Fendrich ist Kult, seit 36 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit seinem neuem Album SCHWARZODERWEISS und altbekannten Hits wird die Austropop-Ikone live mit Band zu sehen sein.

Wir freuen uns auf euren Besuch!Kinder bis 9 Jahre frei!Kinder von 10 – 16 Jahre (Ausweiskontrolle am Einlass) 19,- €Erwachsene 39,90 €Eintrittskarten gibt es bei:- Gasthof Jagersberger und Raika Hollenstein- Raika und Trafik in Göstling- Trafik Mandl und Volksbank in Waidhofen/Ybbs- Möbel Aster und Fleischerei Trauner in Weyerund bei www.oeticket.at Weiterführende Informationen: