Remise Amstetten feiert Comeback

Zeit zu Tanzen! Am 7. Oktober werden die Pforten der Remise Amstetten erneut geöffnet und die wohl größte Party des Mostviertels zelebriert. Die bekannteste Event-Location der Region feiert ihr grandioses Comeback und niemand Geringeres als sexy Star DJane Dominique Jardin sorgt für grandiosen Sound. Auf zwei Floors wird bis in die frühen Morgenstunden getanzt!

Jahrzehntelang wurden in der Remise Amstetten Lokomotiven gewartet, inzwischen hat sie sich als Event-Tempel der Stadt einen Namen gemacht und „die Remise" bei Jung und Alt als Marke etabliert. Nach erfolgreicher Abwehr der ursprünglich geplanten Schließung werden am 7. Oktober nun endlich wieder die Tore geöffnet und ein lautstarkes Comeback zelebriert!

Niemand Geringeres als Österreichs erfolgreichste DJane Dominique Jardin sorgt am Mainfloor für Party pur. Die sexy Blondine legte schon mit David Guetta vor 30.000 Leuten auf und gilt als Stimmungsgarant hinter den Decks. Dominique ist regelmäßig in den größten Clubs der Szene zu Gast und begeistert die Massen mit ihren unvergleichlichen Sets. Ihre Energie geht direkt auf die Tanzfläche und in die Köpfe der Menschen über.Support bekommt sie von den STONE BEATS. Die beiden Deejays Alex und Flo garantieren für einen grandiosen Mix aus Electro House, D'n'B, Trap und Dubstep sowie heißen Black Beats kombiniert mit Classics und aktuellen Chart Hits. Gemeinsam heizen sie der Party-Crowd ordentlich ein und versprechen eine grandiose Show.Der zweite Floor wird zu einem Paradies für Drum & Bass-Fans. Hosted by Guerilla Warfare Music sorgen Annix gemeinsam mit MC Steezy, Division, Dashwood & Contract, D.H.C., Lima sowie Smoothbore für jede Menge Beats und Bass.Los geht's um 21:30 Uhr!