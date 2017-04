Der Mostviertler Aquarien Verein lädt zu einer PowerPoint-Präsentation mit dem Titel „Von Griechenland nach Österreich - Schildkröten erobern immer öfters unsere Gärten“ ein.

Referent Philipp Moschner

www.turtlefriend.at ), aus Steyr hält schon seit mehr als 20 Jahren griechische Landschildkröten. Im Vortrag wird eingegangen wie ein gut strukturiertes Freigehege für Landschildkröten aussehen soll, damit es den Tieren in menschlicher Gefangenschaft an nichts mangelt und man sich somit ein Stück Griechenland erfolgreich nach Hause holen kann!

Die weiteren Vortragsschwerpunkte sind die Ernährung und Krankheiten, welche durch unsachgemäße Ernährung entstehen können, die Winterstarre und wie die rechtliche Situation dieser geschützten Tiere in Österreich aussieht und warum diese Tiere nicht in ein Terrarium gehören.Die Veranstaltung findet am Freitag, 12. Mai 2017, im Gasthaus Lettner, 3361 Aschbach Markt, Rathausplatz 13, statt. Beginn ist um 20:00 Uhr. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Referenten.Die Veranstaltung kann von allen Interessierten kostenlos besucht werden.Die angehängten Bilder zeigen die griechische Landschildkröte, Testudo hermanni boettgeri.Bildautor: Philipp Moschner