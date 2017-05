Vortrag: Wir klären auf über die Volkskrankheit Nr.1!

AT

Allgemeine Nervenschwächen und deren Auswirkungen auf den gesamten Organismus (Schlafstörungen, Nervenschmerzen, Panik-Attacken, Herz-Rhythmus-Störungen, etc.). Die Institution „HAPPY - FUTURE“ gibt Einblick und Aufklärung über den parapsychologischen Hintergrund neurologischer Erkrankungen wie die „vegetative Dystonie“. Ihnen kann geholfen werden!



VORTRAG am Do, 29.06.2017 um 20.00 Uhr im Rathaussaal, Rathaushof, 3300 Amstetten.



EINTRITT FREI! Information unter 0664/2329131.