Bezirksjugendsingen - 20 Schulchöre im Hofgarten

STIMMENREICH / Das Bezirksjugendsingen findet diesmal in Seitenstetten und am Sonntagberg statt; über 600 Kinder aus den Bezirken Amstetten und Waidhofen/Y. beteiligen sich daran.

BEZ. AMSTETTEN / Hat der Chor der Neuen Mittelschule Seitenstetten erst kürzlich sehr erfolgreich am heurigen Landesjugendsingen in Grafenegg teilgenommen, so wird nun in vielen Schulen noch eifrig für das Bezirksjugendsingen geprobt. Am 21. Mai, 10:30 Uhr, wird von dem Volksschulchor aus Oberndorf und dem Chor der Neuen Mittelschule Seitenstetten-Biberbach am Sonntagberg gemeinsam mit dem Bezirkslehrerchor „Vocale Mostviertel“ der Gottesdienst umrahmt, anschließend gibt es ein Kurzkonzert mit Offenem Singen vor die Basilika.Manche Schulchöre organisieren sich auch noch Soziale Singen in Krankenhäusern oder Landespflegeheimen und dergleichen.Am 23. Mai werden dann gleich zwanzig Schulchöre von 10:30 – 11:30 Uhr den Hofgarten in Seitenstetten zum Erklingen bringen. Ein großes Begegnungsfest von 12 – 13 Uhr im Innenhof des Stiftes Seitenstetten bildet mit Liedvorträgen und Tanzvorführungen durch Schüler und den Bezirkslehrerchor, mit Sängerin Thekla Wagner, einer Band der Carl-Zeller-Musikschule und Gemeinschaftsliedern den krönenden Abschluss. „Es wird wieder ein beeindruckendes Fest der jungen Stimmen, das man sich nicht entgehen lassen sollte!“, fiebert der Bezirksverantwortliche Josef Penzendorfer diesem „großen Tag der Schulchöre“ entgegen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Promulgationssaal des Stiftes statt.