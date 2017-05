"Die Edlseer" spielten beim Zeltfest in Viehdorf groß auf

07.05.2017, 17:12 Uhr

Die vier sympathischen Musiker machten sich auch Gedanken zum bevorstehenden Muttertag.

VIEHDORF. (HPK) In einen wahren Hexenkessel verwandelte sich das Festzelt beim Feuerwehrfest, zu dem die Florianis um Kommandant Wolfgang Schweighofer und Stellvertreter Franz Lechner sowie Ehrenkommandant Rudolf Palmetzhofer geladen haben, als "Die Edlseer" mit ihrem Hitfeuerwerk loslegten. Den umjubelten Auftritt verfolgten auch Bürgermeister Franz Zehethofer, Vize Franz Eder sowie Abschnittskommandant Josef Weber.Trotz eines vollen Terminkalenders haben sich die vier sympathischen Musiker aus der Steiermark schon mal Gedanken über den bevorstehenden Muttertag gemacht: "Blumen gibt's natürlich", so Tastenvirtuose Andreas Doppelhofer und ergänzt: "Aber nett bin ich das ganze Jahr zur Mama!" Auf Zugfahrten kann sich die Mutter von Manfred Maier freuen: "Sie bekommt heuer die ÖBB-Vorteilscard Senior sowie unsere neue CD", plaudert der Gitarrist aus. Gerald Moser wiederum hat das "leichteste" Geschenk im Koffer: "Ich schenke ihr Zeit!" Dem schließt sich auch "Ober-Edlseer" Fritz Kristoferitsch an: "Je älter man wird, umso wichtiger wird eben die Zeit."

