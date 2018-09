Ernte-Disco der Landjugend Windhag

09.09.2018, 22:10 Uhr

Beim tollen Event im "VAZ Ebenbauer" erzählen die Windhager, was ihnen an ihrem Ort besonders gut gefällt.

WAIDHOFEN/YBBS. (HPK) In fröhlicher Runde feierten die Besucher, darunter auch Bürgermeister Werner Krammer und Vizebürgermeister Mario Wührer, bei der Ernte-Disco der Landjugend mit ihren Leitern Matthias Leichtfried und Carina Auer und deren Stellvertretern Stefan Schatz und Verena Auer. Was den Windhagern an ihrem Ort besonders gut gefällt, haben sie sich an diesem Abend voller guter Unterhaltung wieder einmal vor Augen geführt: "Wenn ich am Balkon stehe, dann habe ich eine super Aussicht", erzählt Stefan Schachner. Die gute Dorfgemeinschaft und die vielen Vereine schätzt Helga Schauer besonders. Darüber freut sich auch Corinna Schaumberger: "Hier hilft jeder jedem", so die Wirtin begeistert. Und Sebastian Schörghofer und Tobias Hofmarcher sind sich einig: "De Leut san überhaupt net zwida do!"