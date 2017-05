In Tracht durch die Nacht beim "Hohenlehner & Unterleitner Ball"

15.05.2017, 00:10 Uhr

In den Tanzpausen verrieten Besucher ihre Lieblingstänze.

BÖHLERWERK. (HPK) Der Magnetsaal im Böhlerzentrum verwandelte sich beim "Hohenlehner & Unterleitner Ball", der von Nationalrat Georg Strasser im Beisein von Landtagsabgeordneten Anton Kasser, Bürgermeister Thomas Raidl, Bezirksbäuerin Leopoldine Hirtenlehner und Schuldirektor Leo Klaffner eröffnet wurde, in ein buntes Trachtenmeer. Die Gruppe "Schnops-Idee" sorgte dabei für eine volle Tanzfläche, und in der Pause haben die Besucher ihre Lieblingstänze verraten: "Walzer und Boarischer" ist da seitens der Landjugendleiter Julia Egger und Andreas Sonnleitner zu hören. "Am liebsten einen Boarischen", berichten Carolin Hinkelmann und Florentina Mirtl, die aber auch zu Discoklängen gerne ihr Tanzbein schwingen. Und wenn "offen getanzt" wird, dann ist ebenso Viktoria Fertl mittendrin.

