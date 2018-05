So schmeckt der Italienische Markt am Amstettner Hauptplatz

04.05.2018, 07:27 Uhr

Dolce Vita mitten im Mostviertel: Der Amstettner Hauptplatz verwandelt sich zu einem kleinen Italien.

STADT AMSTETTEN. Wein, Käse, Schinken und jede Menge Oliven – der Italienische Markt in Amstetten sorgt für viele Schmankerl und Italienfeeling.Doch was verbinden die Amstettner mit dem südlichen Nachbarn? Urlaub, Sonne und das italienische Temperament, sagt die Organisatorin Maria Ettlinger. "Das ist für mich Italien", so die Geschäftsführerin der Amstetten Marketing GmbH. "Dolce Vita", meint Anton Ebner. Essen, Trinken, die Mentalität, die Gastfreundschaft, zählt Gerti Achleitner auf und ist mit den Gedanken schon in Bella Italia.