TAG DES FRIEDENS - Para-Triathlon-Weltmeister Oliver Dreier zu Gast

03.05.2018, 19:35 Uhr

Schritte und Zeichen für Friedenbei Friedenslauf und Friedensgebet an der NMS Seitenstetten-Biberbach

Oliver Dreier - ein wahres Vorbild für Durchhaltevermögen

Friedensgebet in St. Veit

Traditionell wird Anfang Mai an der Friedensmittelschule Seitenstetten-Biberbach der "Tag des Friedens" gefeiert. Nach einer meditativen Besinnung am Beginn des Unterrichtstages organisierte eine Gruppe von sechs Schülern unter der Leitung von Jakob Schörghuber am 30. April im Rahmen des Projektes „Herausforderung“ den nunmehr 3. Friedenslauf, diesmal zugunsten der Organisationen „Run2Gether“ und „Elijah“ (Projekt von Pater Georg Sporschill für Roma-Kinder). Neben Volksschulklassen aus Seitenstetten und auch Biberbach spulten natürlich auch alle Schüler und Lehrer der Mittelschule eifrig ihre Runden für diesen guten Zweck ab. Erfreulicherweise liefen auch viele Erwachsene aus der Umgebung mit.Die meisten Runden (24) der Schüler liefen Maximilian Gruber und Sebastian Hirtenlehner, bei den Erwachsenen war die Sportlehrerin Birgit Haas mit 22 Runden erfolgreich. Die Gemeinde Biberbach mit Bürgermeister Fritz Hinterleitner und Vizebürgermeister Max Soxberger stellte sich mit einem Scheck für das Werk von Pater Sporschill ein, die RAIBA Biberbach spendierte allen Mittelschülern zuletzt ein Eis.Ein besonderer Höhepunkt dieses Tages war der Vortrag des mehrfachen Para-Duathlon- und Triathlon-Weltmeisters Oliver Dreier, der in beeindruckender Manier über sein schicksalhaftes Leben erzählte;bei einem nicht selbst verschuldeten Motorradunfall hat er seinen rechten Arm verloren. Beeindruckend waren seine Schilderungen, wie souverän er denn im Alltag sein "Leben mit links" schafft - so lautet übrigens auch der Titel seines lesenswerten Buches. Dass er zudem noch sportliche Höchstleistungen erbringt, macht den sympathischen, außergewöhnlichen Menschen zum absoluten Vorbild für viele.Am Abend des 1. Mai wurde von der Mittelschule zum monatlichen interreligiösen Friedensgebet in die Kirche St. Veit geladen, wobei sich das Thema „Der Friede hat viele Gesichter“ durch die feierliche Stunde zog. Schüler und Lehrer schenkten Freude mit guten Texten, schönen Liedern und stimmungsvoller Musik.