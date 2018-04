Weistracher Mostkirtag: Ein Ort blüht auf

30.04.2018, 20:12 Uhr

Speckjause und Schofkas: Die Besucher wissen genau, wann sie am besten zum Most greifen.

WEISTRACH. (HPK) Eine Reihe von Ehrengästen konnte Bürgermeister Erwin Pittersberger beim 41. Weistracher Mostkirtag, darunter die NÖ Mostkönigin Nicole Bitter sowie die neu gekrönte Mostprinzessin Vanessa Kammerhofer, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, die Bürgermeister Lukas Michlmayr und Manfred Schimpl sowie den Primus der Mostbarone Michael Oberaigner, willkommen heißen.Aber die Gäste und Mostkenner greifen nicht nur am Tag des Mostes zum regionalen Klassiker aus Birnen und Äpfel: "Ich trinke gern beim Heurigen einen Mostradler", so die Organisatorin des Mostkirtags Melitta Rittmannsberger. Auch Edith Mühlberghuber zählt zu den leidenschaftlichen Mosttrinkern und besucht gerne die Mostbauern sowie Mostbarone: "Zu einer Mostviertler Jause gehört natürlich ein Most dazu," weiß die Nationalrätin. Karin Metz gönnt sich besonders gern zur ordentlichen Speckjause oder zu einem Schofkas die g'spritzte Variante des regionalen Getränks. Und wenn Tanja Datzberger mit ihren Freundinnen einen Spieleabend hat, dann greift sie zum "Naturbursch": "Das ist ein halbsüßer Speckbirnmost", verrät die NÖ Mostkönigin-Stellvertreterin.