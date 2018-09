550 Stück Babynahrungsgläser für Feuerwehrjugend Wolfsbach gesucht

13.09.2018, 22:19 Uhr

Hallo! 🙋🏼‍♀️Ich hätte eine große Bitte 🙏 an euch:Ich (Sonja Holzer) würde für die Feuerwehrjugend Wolfsbach 🚒 Hipp Gläser (kann auch eine andere Marke sein) benötigen (insgesamt 550 Stk.) 🙃Die Feuerwehrjugend Wolfsbach🚒 teilt am Heiligen Abend 👼🏼 das Friedenslicht aus und bringt auch immer ein kleines Geschenk 🎁 mit, was selbst gebastelt wird. Hierfür werden heuer die Gläser benötigt.

Sage schon mal DANKE für eure Hilfe!😊(Von Facebook "Schenkbörse Mostviertel" übernommen)Bis ca. Mitte November! Damit die Kids noch etwas Zeit haben zu basteln! 😊Ja sie können auch hoch sein!Mehr unter (einfach anklicken): Schenkbörse Mostviertel Öffentliche Gruppe Info