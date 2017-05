Aschbachs Kapitän über die Schifferl

08.05.2017, 10:52 Uhr

Mit Fransen oder ohne: "Jedes Stück braucht seine Zeit", erzählt Christian Fehringer.

Weben als Leidenschaft

ASCHBACH. "Wichtig ist, dass das Schifferl richtig durchgeschoben wird und dass jede ,Bahn‘ gut angeschlagen wird", erklärt Christian Fehringer, worauf man beim Weben besonders achtgeben muss."Der längste Teppich, den ich gefertigt habe, war elf Meter lang", erzählt er weiter.Der heute 53-Jährige arbeitet seit mehreren Jahrzehnten in der Lebenshilfe. Von Beginn an hat es ihm die Arbeit mit dem Webstuhl angetan, meint Fehringer. In der Werkstätte in Hiesbach erlernte er vor mittlerweile 38 Jahren das Handwerk des Teppichwebens. "Es freut mich, dass ich dieses seltene Handwerk beherrsche, denn es gibt kaum mehr Webstühle", so Fehringer, der nun seit 1999 in Aschbach arbeitet.

Aus Altem wird Neues

Stets ein Unikat

Eine zweite Leidenschaft

Für seine Arbeit auf dem Flachwebstuhl verwendete er dabei unterschiedlichste Materialien. Es werden etwa auch Hemden, Hosen, Leintücher und Wollreste verwebt. So manches Kleidungsstück hat so schon eine neue Bestimmung gefunden und wanderte vom Schrank ins Stiegenhaus, Wohnzimmer oder als Sitzauflage auf eine Bank.Am liebsten verwendet er aber Schafwolle, "aber auch vernähte und geflochtene Stoffstreifen", so Fehringer. Wenn diese nicht verflochten sind, entsteht ein "normaler" Fleckerlteppich. Auf alle Fälle entsteht, wenn Christian Fehringer Hand anlegt, stets ein Unikat.Und was macht Christian Fehringer eigentlich, wenn er nicht webt? "Dann gieße und ziehe ich Kerzen unterschiedlichster Art", berichtet er.