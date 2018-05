Bankomat in Ennsdorf gesprengt: Wer kennt diesen Bus?

07.05.2018, 09:43 Uhr

"Vor dem Geldinstitut ist nach wie vor ein als gestohlener gemeldeter VW-Bus mit gestohlenen oberösterreichischen Kennzeichen abgestellt. Dieser VW Bus ist sehr auffällig lackiert und zwar in den Landesfarben Niederösterreichs, also blau/gelb", so die LPD NÖ.Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung: wem ist dieser Bus aufgefallen bzw. wer kann zu den Insassen Hinweise geben?Zweckdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt NÖ unter 059 133 30 3333 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.