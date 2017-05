Berührende Gedenkveranstaltung in Eisenreichdornach

11.05.2017, 09:38 Uhr

In Erinnerung an das KZ Außenlager Amstetten und zum Andenken an die zivilen Opfer Amstettens lud die Stadtgemeinde Amstetten für den 8. Mai zu einer Gedenkveranstaltung zum Bildstock in Eisenreichdornach.



Am 20. März 1945 kamen im Wald in Eisenreichdornach mindestens 34 weibliche Häftlinge des KZ-Außenlagers Amstetten bei einem alliierten Bombenangriff ums Leben. In den Folgewochen starb noch eine unbekannte Anzahl von Frauen an dabei erlittenen Verletzungen. Seit den 1970er Jahren wird dieser Ereignisse gedacht. Auch heuer versammelten sich eine belgische Delegation (Angehörige von Opfern), die Bevölkerung von Amstetten und VertreterInnen der Stadtgemeinde zum gemeinsamen Gedenken beim Bildstock in Eisenreichdornach. Als Vertreterin der belgischen Botschaft durfte Frau Konsul Bernadette Scheid begrüßt werden. SchülerInnen und LehrerInnen des Ostarrichigymnasiums, der HAK Amstetten, der HLW Amstetten, der BAfEP Amstetten und der Landesberufsschule Amstetten umrahmten mit einfühlsamen Musikstücken und Texten die Gedenkfeier. Pfarrer P. Johann Schwarzl sprach das Gebet und Autor Willi Laimer bot ein selbstgeschriebenes Gedicht dar. Ein Höhepunkt der Gedenkveranstaltung war auch heuer wieder die Kranzniederlegung von Bürgermeisterin Ursula Puchebner, Vzbgm. NR Ulrike Königsberger-Ludwig, Martin Kranzl-Greinecker (Vertreter des Mauthausen Komitees Österreich), Frau Konsul Bernadette Scheid und der belgischen Delegation.Bewegende Worte sprach, stellvertretend für die belgischen Gäste, Yolande Thonet. Ein besonderes Anliegen war es ihr, den an der Gedenkfeier teilnehmenden SchülerInnen und LehrerInnen ihren Dank und ihre Anerkennung auszudrücken.Wie wichtig es ist aus der Geschichte Lehren zu ziehen und, dass „gerade im Hinblick darauf dem öffentlichen Gedenken eine besondere Rolle zukommt“, betonte Vzbgm. NR Ulrike Königsberger-Ludwig in ihrer Rede und sie unterstrich damit den hohen Stellenwert der Gedenkveranstaltung.