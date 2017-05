Die ,Schotter-Gang‘ aus Ybbsitz

03.05.2017, 10:55 Uhr

"Gravel Pit", also Schottergrube, nennt sich der Ybbsitzer Verein. Und der Name ist Programm.

Adrenalin und Technik

YBBSITZ. Sie fürchten weder Staub noch Gatsch und machen auch vor Flüssen, Steilhängen, Steinen, Wurzeln und Baumstämmen nicht halt. Diese Ybbsitzer Enduro-Fahrer haben ein actiongeladenes Hobby."Es ist ein Nervenkitzel, ein Adrenalin-Kick, sagt Georg Fuchs aus Ybbsitz. Der 41-Jährige ist leidenschaftlicher Enduro-Fahrer."Aber wenn man ein schwieriges Hindernis geschafft hat, ist das ein unglaublich gutes Gefühl", weiß der Ybbsitzer. Auf die Geschwindigkeit kommt es gar nicht immer an. "Es gibt verschiedene Arten von Rennen. Von Hochgeschwindigkeitssachen bis zu fahrtechnischen Herausforderungen", so Fuchs. Dreckig werden aber alle. "Manchmal sind die Fahrer so voller Gatsch, dass man sie nur noch erkennt, wenn sie grinsen", lacht er.

Permanente Grenzerfahrung

Enduros

"Mir taugt es, weil man sich messen kann, weil es viel auf Training und Fahrtechnik ankommt", berichtet Oliver Moser. "Und weil es ein nicht allzu gefährlicher, leistbarer Sport ist", fügt der Ybbsitzer hinzu. Kann man denn hier von einem Sport sprechen?"Ja", antwortet der 33-Jährige. "Eine gewisse Fitness braucht man dazu", erklärt Moser. "Enduro fahren ist echt ein cooler Sport, eine permanente Grenzerfahrung, die einem immer auf ein neues Level bringt", ist Doris Haslinger, die aktuell einzige Frau im Team, vom "Enduro-Fieber" erfasst worden. Doch wie geht man als Frau mit den mehr als 100 Kilo schweren Motorrädern um? "Am besten gar nicht erst umfallen lassen", lacht die 31-jährige Ybbsitzerin.sind Geländemotorräder, auch "Gatschhupfer" genannt. Der "Gravel Pit Enduro Club" vereint seit kurzem die Enduro-Fahrer im Ybbstal. Aktuell gibt es 30 Mitglieder. Ziel des Clubs ist es, gemeinsame Aktivitäten zu organisieren. Dazu gehören in erster Linie Trainingsausfahrten, das Bestreiten von Rennen und Ausflüge. Mehr zum Club und den Rennen lesen Sie auf: