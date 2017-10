Kabarett mit Klaus Eckel - ein voller Erfolg

08.10.2017, 18:44 Uhr

trat im Wirtshaus Hilbinger in Hollenstein an der Ybbs auf. Die SPÖ Hollenstein freut sich über ein volles Haus und das Kabarett-Dinner, welches vor der Vorstellung eingenommen wurde, war wieder eine echte Gaumenfreude. Klubsprecher und Organisator Raimund Forstenlechner konnte u.a. NRin Mag.a Ulrike Königsberger-Ludwig, Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer und Vizebürgermeister Walter Holzknecht im Publikum willkommen heißen.Klaus Eckel ließ mit seinem aktuellen Programm "Zuerst die gute Nachricht" ein Pointenfeuerwerk los und das Auditorium applaudierte im Minutentakt.Ein gelungener Abend, den man sicherlich nicht so schnell vergessen wird. Für 2018 konnte bereits Alex Kristan mit seinem neuesten Programm "Lebhaft" für den 13.10.2018 gewonnen werden.