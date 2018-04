Küchenbrand in Holzleiten

28.04.2018, 17:16 Uhr

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden jedoch ist der Brandschaden beträchtlich.Nach der Brandbekämpfung wurde mit der Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern in der Holzdecke gesucht, um ein Wiederaufflammen zu vermeiden.Es gibt vielfältige Möglichkeiten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren:> als Mitglied in der Jugendfeuerwehr> als aktives Mitglied> als förderndes MitgliedEgal wie, wir brauchen Dich!Die Freiwilligen Feuerwehren suchen Frauen, Männer und Jugendliche als Mitglieder oder Unterstützer im Team, denn sie brauchen DICH! Ohne das bürgerliche Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wären der Brandschutz und die Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehren nicht finanzierbar.

In der Jugendfeuerwehr... bekommst Du Eindrücke in die Grundtätigkeiten der Feuerwehr.... lernst Du im Team zu arbeiten.... nimmst Du an Zeltlagern und anderen Aktivitäten teil, um die Kameradschaft zu stärken.... hast Du jede Menge Spaß im Kreise Deiner Kameraden.In der Einsatzmannschaft... wirst Du umfänglich zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann ausgebildet.... arbeitest Du mit technisch hochwertigen Geräten.... erlebst Du im Einsatz- und/oder Ausbildungsdienst ständig wechselnde Herausforderungen.... erhältst Du viele interessante Aufgaben und genießt die tolle Kameradschaft.... erfährst Du eine Menge Teamgeist.Als Fördermitglied der Freiwilligen Feuerwehren... unterstützt Du die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrkameraden.... kannst Du mithelfen die Freiwilligen Feuerwehren noch besser auszustatten.... steigerst Du durch Deine finanzielle Hilfe die Schlagkräftigkeit der Freiwilligen Feuerwehren noch weiter.Wurde Dein Interesse geweckt?Dann melde Dich einfach telefonisch oder per E-MAIL.Kommandant Andreas ZöchlingerTelefon +43 7434 / 43 550 (nicht immer besetzt)Adresse: Erholungsheimstraße 8, 3350 HaagMan wird Dich unverbindlich über die Freiwillige und die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft beraten und informieren.Aber auch jede andere Freiwillige Feuerwehr in Österreich braucht deine Unterstützung.