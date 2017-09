LEBENSRETTER GESUCHT - Jetzt Blutspenden und Leben retten in Höfing!

Jede Blutspende zählt - Bitte kommen Sie JETZT Blutspenden!

...Seit 01.01.2016 ist ein amtlicher Lichtbildausweis bei jeder Blutspende verpflichtend!Bitte um Verständnis, dass die Annahme zur Blutspende spätestens bis 30 Minuten vor Ende der Blutspendeaktion erfolgen kann.Gerade jetzt, nach der Ferienzeit, ist die lückenlose Versorgung der Patientinnen und Patienten mit sicheren Blutkonserven besonders schwierig.

In Ostösterreich sinken die Vorräte an Blutkonserven, weil nach der Sommerpause der Betrieb in den Krankenhäusern wieder auf Hochtouren läuft. Geplante Operationen stehen auf der Tagesordnung und lassen den Bedarf an Blutkonserven steigen.Aus diesem Grund bitten wir Sie jetzt ganz besonders:Jeder kann plötzlich in die Situation kommen und selbst eine Blutkonserve benötigen – sei es bei Unfällen, Operationen, Geburten oder im Rahmen einer Behandlung von schweren Krankheiten wie etwa Krebs.Menschliches Blut zählt im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten. Trotz des Fortschritts in Medizin und Technik gibt es bis heute keinen künstlich hergestellten Ersatz dafür.Wie einfach es ist, mit einer Blutspende ein Leben zu retten, sowie viele weitere Informationen rund ums Blutspenden erfahren Sie auf www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190.Ihr Team der Blutspendezentrale