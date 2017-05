Neuer Direktor der Regionalmusikschule Amstetten

08.05.2017, 10:21 Uhr

wurde zum neuen Direktor der Regionalmusikschule Amstetten bestellt. Seit drei Jahrzehnten ist er als Musik­schullehrer für Violine, Viola, Kam­mermusik und Orchester in Amstetten tätig. Er folgt damit auf Robert Pussecker, der die Schule 20 Jahre lang leitete. Unter dessen Führung wurden etwa die beiden Standorte im Schloss Edla und in der Gutenbergstraße im neuen Haus der Musik in der Stefan-Fadinger-Straße zu einer Bildungseinrich­tung zusammengeführt.