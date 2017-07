Rainhard Fendrich - schwarzoderweiss Tour 2017 - Königsberg Openair

25.07.2017, 03:26 Uhr

Der asphaltierte Vorplatz bei der Talstation der Königsberglifte wird am Samstag, den 9.9.2017 um 20:00 Uhr für die SCHWARZODERWEISS Tour von Rainhard Fendrich umfunktioniert.

Er ist der wohl unser erfolgreichste Musikexport, seine Karriere „Made in Austria“ hat sich längst über Europa ausgeweitet. Rainhard Fendrich ist Kult, seit 36 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit seinem neuem Album SCHWARZODERWEISS und altbekannten Hits ist die Austropop-Ikone live mit Band zu sehen.

Eintrittskarten gibt es bei:

Weiterführende Informationen:

Jetzt geht’s los. Mit dabei hat er selbstverständlich auch die alten Favoriten, die unsterblichen Partyhits wie „Macho, Macho“ oder „Es lebe der Sport“, die großen Balladen wie „I Am From Austria“ oder „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“. „Da ist ganz schön was zusammengekommen in den vergangenen 36 Jahren“, wundert sich der Sänger selbst über seinen umfangreichen Katalog.Eines ist sicher: Das Publikum darf sich auf ein unterhaltsames Konzert mit neuen wie alten Hits freuen. Fendrich nimmt seine Fans mit auf eine musikalische Reise. In der Zeit komponierte er über 700 Lieder und erhielt dafür 24mal Gold, 27mal Platin sowie weitere zahlreiche Awards, wie z.B. den World Music Award.Er ist der geborene Live-Entertainer – stets glaubwürdig und authentisch, dabei immer unterhaltsam und mitreißend. Ein Vollblut-Musiker eben… und das merkt man bei jedem seiner Konzerte. Bei FENDRICH`s SCHWARZODERWEISS LIVE 2017 können sich die Fans auf LIVE Musik mit Tiefgang und Authentizität freuen.- Gasthof Jagersberger und Raika Hollenstein- Raika und Trafik in Göstling- Trafik Mandl und Volksbank in Waidhofen/Ybbs- Möbel Aster und Fleischerei Trauner in Weyer- bei www.oeticket.at Kinder bis 9 Jahre frei! Kinder von 10 – 16 Jahre (Ausweiskontrolle am Einlass): 19,- € Erwachsene: 39,90 €