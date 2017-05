Rumänen brachen Fahrkartenautomaten am Amstettner Bahnhof auf

08.05.2017, 10:23 Uhr

entlang der Westbahn, so auch zweimal in Amstetten, vermehrt Fahrkartenautomaten aufgebrochen wurden, fanden an den Bahnhöfen gezielte Kontrollen statt. So konnten zwei Rumänen (22, 35 Jahre) von Ermittlern des Landeskriminalamtes festgenommen werden. Beide zeigten sich bei der Einvernahme geständig, berichtet die Polizei. Neben Einbrüchen in Fahrkartenautomaten hatten sie es auch auf Gartenhütten abgesehen, wo sie ihre Tatwerkzeuge stahlen.Schließlich konnten den beiden 27 Einbruchsdiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von rund 200.000 Euro nachgewiesen werden.