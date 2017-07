Schulleiterin verabschiedet

15.07.2017, 18:39 Uhr

WOLFSBACH / Wolfsbach ist zwar die kleinste Schule der Region, trotz allem aber hat sie einiges zu bieten, wie sie am 29. Juni bei den Schulschlussfeierlichkeiten bewies. In Anwesenheit von Pfarrer Pater Jacobus Tisch und Bürgermeister Josef Unterberger standen nicht nur die 15 Schüler der 4. Klassen im Mittelpunkt, sondern vor allem die scheidende Direktorin Roswitha Pollhammer, die nach langjähriger erfolgreicher pädagogischer Tätigkeit im POLY St. Peter/Au 2009 zur Leiterin der Mittelschule Wolfsbach wurde. Musizierende und singende, Sketches oder Akrobatik darbietende Kinder bereiteten ihr ein beeindruckendes Fest, im Rahmen dessen ihr Regierungsrat Josef Hörndler auch das Oberschulratsdekret überreichen konnte: „OSR – das steht für Organisatorisches, starke Persönlichkeit und Rat“, so erklärte Hörndler den Titel als Akrostichon Eigenschaften, die zu der Geehrten passen. In ihren Dankesworten verwies Roswitha Pollhammer auf die baulichen Veränderungen, aber auch auf die pädagogische Weiterentwicklung, die sie behutsam zu gehen suchte. Herta Fahrngruber und Erwin Eder wurde seitens des Landesschulrates Dank und Anerkennung ausgesprochen, die Schulwartin Theresia Lichtenberger durch Bürgermeister Unterberger entsprechend bedankt.