Start der Liebesserie: So verliebten sich die Amstettner

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK AMSTETTEN. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben.In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten: Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.

Kennenlernen in Amstetten

Besondere Geschichten

"Ich schmeiß mit Liebe"

"In der Hauptschule habe ich erstmals Kenntnis von ihm genommen, später habe ich ihn durch eine gemeinsame Freundin ab und an gesehen und letztendlich klassisch beim Fortgehen so richtig in Kontakt gekommen", erzählt Carina Krenn aus Amstetten über das Kennenlernen mit ihrem Roland. Inzwischen sind die beiden sechs Jahre zusammen und unzertrennlich."Seine Eltern haben meinen Eltern meinen Kinderwagen für ihn abgekauft", erzählt Bianca Ritzinger aus Rosenau ihre besondere Geschichte. "Jahre später konnte er mich dann anscheinend gut riechen. Man kennt sich einfach bei uns am Land und sieht sich auch öfters", sagt sie über das erste Kennenlernen mit Dominik. "So richtig zusammen gefunden haben wir Jahre später über Facebook, da er zu der Zeit im Ausland gearbeitet hat – und kurz drauf war ich schwanger", schmunzelt sie."Bei der Rosenmontagsparty am Katschberg", haben sich der Kärntner Walter Meißnitzer und seine große Liebe Isabella kennengelernt, die dort auf Saison war. Vor sechs Jahren sind sie in Isabellas Heimatort Sonntagberg gezogen. Es war "Liebe auf den ersten Blick", erzählt der mittlerweile zweifache Familienvater.Claudia Bischof lernte ihren Partner Michael Höritzauer schon früh kennen: "Im Kindergarten. Hab ihn mit Steinen beworfen, fast 30 Jahre später wieder gesehen und dafür entschuldigt. Jetzt schmeiß ich mit Liebe", schmunzelt sie.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.