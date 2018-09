summercamp-4-kids – Erfolgreicher Start in der Neuen Mittelschule Ardagger!

07.09.2018, 10:15 Uhr

Vom Bauteil zum selbst gesteuerten Roboter! Junge Konstrukteure entwickelten Schritt für Schritt, Baustein für Baustein ein Robotermodellund als Nachwuchsprogrammierer mit Unterstützung von ExpertenInnen wurden die Maschinen anhand PC, Tablet oder Handy erweckt und durch die Schule gesteuert.

Doch nicht nur das Lernen neuer Inhalte stand bei spannenden Workshops im Vordergrund, vielmehr waren der Spaß und die Begeisterung für Technik im Fokus. „Es“ soBotschafterIn des summercamps-4-kids.Forscherstunde Weltall! Eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit unserem Weltall, ließ Mini-Raketen aufsteigen und Vulkane ausbrechen.“, Fr., Zukunftsakademie Mostviertel.Das summercamp ist eine Ergänzung zu weiteren Aktivitäten, mit der die Zukunftsakademie Mostviertel gemeinsam mit ihren Partnern junge Menschen für Naturwissenschaft und Technik begeistern will. Mit dem Camp und allen anderen Bausteinen des T4T | tools for talents Projektes wird Kindern die Möglichkeit geboten, die Vielfalt von Natur und Technik spielerisch zu erfahren und praktisch zu erproben. Ziel der Initiative ist es, damit dem Mangel an technischen Fachkräften in der Wirtschaft frühzeitig entgegen zu wirken.