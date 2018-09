Vor 100 Jahren: Vergiftung durch Schwämme

17.09.2018, 10:57 Uhr

Das Amstettner Wochenblatt schrieb vor 100 Jahren:

St. Valentin. Vergiftung durch Schwämme. Die Kinder des hiesigen Fabrikanten Herrn Rudolf Bendik aßen kürzlich Schwämmesuppe, nach deren Genuß sich Vergiftungserscheinungen einstellten. Die Kinder hatten derart heftige Schmerzen, daß noch um 11 Uhr nachts der Arzt gerufen werden mußte, der Gegenmittel verordnete. Die Vergiftungserscheinungen waren glücklicherweise nicht sonderlich gefährlich, so daß in den darauffolgenden Tagen die Kinder wieder hergestellt waren.Strengberg. Brand. Das Wirtschaftsgebäude der Anna Schwandl in Thürnbuch bei Strengberg ist vor einigen Tagen vollständig niedergebrannt ... Der Schaden beträgt ungefähr 60.000 Kronen ...