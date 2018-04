Ein „Hoch“ dem Tag der Arbeit!

29.04.2018, 15:01 Uhr

Letzten Samstag feierte die SPÖ Amstetten den höchsten Feiertag der Sozialdemokratie und durfte als besondere Gäste Bundesparteivorsitzenden Christian Kern und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig begrüßen!

Für die Sozialdemokratie ist der Tag der Arbeit ein Gedenk-, Feier- aber auch Kampftag für diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten: die arbeitende Bevölkerung. Und der erste Mai ist die Gelegenheit aufzuzeigen, wohin der Weg zu einer gerechteren, einer menschlicheren Gesellschaft gehen kann; und genau darauf ging Bundesparteivorsitzender Christian Kern in seiner Rede ein, die hunderte Menschen auf dem Amstettner Hauptplatz verfolgten. „Es ist leicht, Menschen gegeneinander auszuspielen, aber ungleich schwieriger, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich suche keine Sündenböcke. Ich suche Lösungen!“, plädiert Kern für den Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft – eine Gesellschaft, in der jeder die gleichen Chancen haben soll.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig genoss die Maifeier in ihrer Heimatstadt Amstetten und betonte einmal mehr: „Der erste Mai ist unser höchster Feiertag, an dem Tradition, Werte und Kampfgeist für die Rechte von ArbeitnehmerInnen und der Zusammenhalt der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen – an diesem Tag können halten wir die Grundwerte der SPÖ besonders hoch: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität!“