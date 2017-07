"Als Regionautin am Ybbstalradweg unterwegs"

22.07.2017, 10:34 Uhr

Meine Begeisterung über dieses Großprojekt hat nicht nachgelassen, im Gegenteil.Die komfortable Strecke lässt das Herz jedes Radfahrers höher schlagen, und hat auch einiges zu bieten. Eigens eingerichtete Rastplätze laden zum Entspannen ein, Schotterbänke verleiten zum erfrischenden Füsse in das Wasser stecken. Und dieser Blick auf die glasklare Ybbs, die bizarr geformten Felsformationen in den Schluchten und das Überqueren der historischen Eisenbahnbrücken. Ein großartiges Gefühl inmitten dieser Naturerlebnisse sein zu können.Und wenn jetzt jemand an seinen alten, verstaubten Drahtesel denkt, dann macht es so wie ich: Luft eingepumpt und abgestaubt. Radfahren verlernt man nicht!