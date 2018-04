10 Podestplätze für den LC Neufurth in Waidhofen

30.04.2018, 10:35 Uhr

Die Athleten konnten dabei zehn Podestplätze erlaufen. Bei der U8 sicherte sich Lena Habersack Rang 2. Finja Stolz finishte auf 3 in der Klasse U10. Platz 2 und 3 holten sich in der U12 bei den Mädchen Stefanie Mader und Annika Gugerell. In der U14 holte sich Lorena Kandutsch den 2. Platz. Einen Doppelerfolg gab es bei den Mädchen der U16 durch Nicole Prauchner als Tagessiegerin und Jana Ambroz.Beim Hauptlauf holte sich Christine Mühlbachler den Sieg in der W45. Anton Waser sicherte sich Rang 2 in der M45. Beim Staffellauf holten sich Lorena Zanitti Brunello, Tina Kloimwieder, Patricia Bühringer und Sabrina Gutenbrunner in der Damenwertung den 3. Rang.