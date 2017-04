Gold und Bronze für LCN Athletinnen!

24.04.2017, 06:41 Uhr

Am 22.04.2017 fanden in St. Pölten die U 14 Landesmeisterschaften über 3 x 800 m statt. Mit dabei auch unsere Erfolgs-Staffel mit Lorena Kandutsch, Jana Ambroz und Nicole Prauchner. Heftiger Wind und kurz vor dem Start einsetzender Regen erschwerte das ganze noch ein bißchen.Bereits nach dem Start konnte sich Startläuferin Lorena gut im vorderen Drittel positionieren, bis zur Übergabe holte sie noch gewaltig auf und konnte als 3te an Jana übergeben die sich bei ihrem Lauf bis zu führenden herantasten konnte und somit den Staffel als 2te an Nicole übergab, die vorerst 500 m taktisch in der Führungsgruppe mitlief, und ca. 250 m vor dem Ziel den Turbo zündeteund somit mit 13 Sek. Vorsprung den Staffelsieg in 8:08 min und damit Gold sicher nach Hause holte.Bronze für Daniela Egger!Zur gleichen Zeit fand in Wien die Österreichische Meisterschaft über 10000 m statt.Wind und Regen waren auch hier neben den starken Konkurrentinnen die Wegbegleiter. Daniela Egger lief ein tolles Rennen und belohnte sich in der Zeit von 44:15 min in der Klasse W 40 mit der Bronzemedaille.