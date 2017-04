LB99 Lukas Blamauer – die neue Saison in Griffweite...

28.04.2017, 15:08 Uhr

...hat das junge Opponitzer Enduro-Aushängeschild Lukas Blamauer und mit dem ersten Rennen im Junior Enduro Cup, geht es zum Auftakt am vierten April Wochenende nach Langenlois.

Neben dem Winter- Trockentraining im Kraft-und Konditionsbereich wurden in den letzten Wochen schon die heimischen „Endurospots“ unsicher gemacht und wichtige Trainingskilometer auf der Rameis Husqvarna gesammelt. Mit dem Beitritt zum Ybbsitzer Enduro Club „EC Gravel Pit“ konnten die Trainingsbedingungen sowohl hinsichtlich Fahrgelegenheit wie auch Erfahrungsaustausch mit routinierten Enduristen erweitert werden und so wird der HMW-Lehrling in der neuen Saison auch unter dem Teamnamen „Rameis Racing - EC Gravel Pit“ in den Ergebnislisten zu finden sein. Der Fokus liegt ganz klar auf den Rennteilnahmen der beiden ACC und Junior Enduro Cup Bewerbe, welche Lukas in der Saison 2015 schon gewinnen konnte. Bei passender Form und Zeitrahmen wird noch die eine oder andere Teilnahme bei einem der lokalen Rennen eingeschoben.

Lukas Blamauer: „Die Vorbereitungsphase ist in der Zielgeraden angelangt und ich bin damit insgesamt sehr zufrieden. Von der neuen Saison erwarte ich natürlich einerseits schon wieder Ergebnisse am Podest, andererseits versuche ich aber auch mehr von Rennen zu Rennen zu planen und den Druck nicht allzu groß werden zu lassen. Wichtig ist es mir in erster Linie den Anschluss an die Spitze wieder zu finden und mich endgültig in der 125er Klasse zu etablieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch wieder von spannenden Rennen und Erfolgen berichten kann und schon jetzt Danke an meine Familie, Freunden und Sponsoren für die Unterstützung und das Interesse“.#‎Bruckwirt ‪#‎SURFHUND ‪#‎MARCIK ‪#‎ThreeSixtyEventModeration ‪#‎FuchsMetalltechnik ‪#‎RameisRacing ‪#‎BezirksBlätter