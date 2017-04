LC Neufurth "Osterhasen" Erfolge in Melk!

19.04.2017, 07:18 Uhr

dies konnte aber riesengroße Erfolge feiern.Bereits beim ersten Lauf über 760 m lief Stefanie Mader wie wenn sie von einer"Tarantel" gestochen wurde und siegte in dem Feld der 18 Mädchen souverän mit20 Sekunden Vorsprung. Beim Lauf der Schüler über 1200 m holte sich unter 26 Girl´s ebenfalls mit großen Vorsprung und einem gut kontrollierten Rennen Jana Ambroz den Tages- sowie U 14 Klassensieg. Und auch der 3te Nachwuchsathlet Michael Praher der bereits 2500 m durchlaufen musste, sicherte sich mit einem tollen Endspurt den 3ten Platz.Beim anschließenden Lauf über 5000 m lief Gerald Herbst ein tolles Rennen und belegte in der Allgem. Klasse in 18:27 min Rang 5.Bei den Damen finishten Heidi Stienen in starken 25:00 min auf Rang 6 in der W40 und Ingrid Willim in 29:45 min auf den 13ten Platz W40.