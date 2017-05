Lukas Blamauer LB99 - geglückter Saisonstart im Kamptal!

05.05.2017, 10:40 Uhr

Zum Auftakt des Junior Enduro Cups im Niederösterreichischen Langenlois konnte sich der junge Opponitzer nach längerer Rennpause mit dem fünften Platz im Spitzenfeld platzieren und einen guten Saisonstart verbuchen.

Auf guten und durch nächtliche Regenfälle griffigen Boden eröffnete die 125ccm Klasse bei Sonnenschein den Rennsonntag auf der Waldviertler Motocross-Strecke. Lukas startet dabei mittelmässig aus der Startvorrichtung und reihte sich nach Kurve eins erstmals an siebenter Stelle ein. Es dauerte eine halbe Stunde bis der für den Ybbsitzer Enduroclub "EC Gravel Pit" startende HMW-Lehrling den Rythmus finden konnte und so waren intensive Positionskämpfe um die Plätze sechs bis acht die Folge. Nach dem Tankstopp lief es für den Opponitzer im mit achtzehn Fahrern gut besetzen Starterfeld deutlich besser und so konnte er mit jeder Runde Zeit gutmachen und sich auf den fünften Platz vorarbeiten. Mehr war dann aber auf Grund der durchwachsenen Anfangsphase nicht möglich, zu groß war der Zeitverlust der ersten Runden und ein aufschließen zum Spitzenquartett nunmehr unmöglich. Die Zielflagge erfolgte somit für Lukas mit einem aber absolut zufriedenstellenden Top fünf Ergebnis.

Lukas Blamauer: "ein guter Auftakt in die Saison, mit welchem ich nach dem schwierigen letzten Jahr sehr zufrieden bin. Die Rundenzeiten bestätigen, dass der Speed absolut stimmt und ich durchaus vorne mithalten kann. Das gibt Selbstvertrauen und mit zunehmender Rennpraxis sollte ich mich wieder im Spitzenfeld etablieren können. Danke meiner Familie, Sponsoren und Förderern für die Unterstützung und das Interesse."Team: EC Gravel Pit - Rameis Racing#‎Bruckwirt ‪‪#‎MARCIK ‪#‎ThreeSixtyEvent-Moderation.at ‪#‎RameisRacing ‪#‎BezirksBlätter #ECGravelPit