Schüler Fußballturnier in Haag

09.10.2017, 10:25 Uhr

Die Musikmittelschule Haag ist bestrebt, das Sportangebot immer wieder zu erweitern. Nach langer Absenz ist die Schule wieder in die Fußball-Schülerliga eingestiegen. Es besteht eine Kooperation mit dem Fußballverein Union Haag, Unterstützung gibt es auch von Seiten der Gemeinde.Für die 24 Fußballer der 1. und 2. Klassen ist der Start beim Kleinfeldturnier in Haag am 04.10.2017 durchaus geglückt und gibt Motivation für die weiteren Trainingseinheiten.: 1. Seitenstetten 2. Ramingtal3. Haag II 4. Wolfsbach 5. St. Peter/Au 6. Haag I 7. Ertl