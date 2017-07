Berufsreifeprüfung am BFI Amstetten: Erfolgreiche Abschlussprüfung für Bautechnik in Amstetten!

19.07.2017, 13:43 Uhr

Amstetten : BFI Amstetten | Sieben Teilnehmer und eine Teilnehmerin vom BFI Amstetten haben sich von November bis Juni auf die persönliche Fachbereichsprüfung Bautechnik vorbereitet und diese am 24. Juni 2017 positiv absolviert. Der Prüfungsvorsitzende, Arch. DI Franz Griessler, Abteilungsvorstand der HTL Krems, konnte sich von dem umfassenden Wissen der KandidatenInnen in den Bereichen Bauphysik, Beton- und Holzbau sowie der Baustatik überzeugen. Das erfreuliche Ergebnis belegt die perfekte Vorbereitung durch DI Gerhard Schwärzler.

Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche 5-stündige Klausurarbeit und eine mündliche Prüfung. Insgesamt müssen im Rahmen der Berufsreifeprüfung vier Teilprüfungen für den Erhalt des Maturazeugnisses abgelegt werden: Deutsch, Mathematik, Englisch und der berufsspezifische Fachbereich.„Seit dem Start der Berufsreifeprüfung im Jahr 1997 habeneinen Vorbereitungslehrgang am BFI NÖ absolviert“, veranschaulichen die BFI NÖ-Geschäftsführer Peter Beierl und Mag. Michael Jonach die Nachfrage der Berufsmatura am BFI NÖ!Die nächstenfindet amstatt! Mehr Infos und Anmeldung unter www.bfinoe.at oder telefonisch 07472 / 633 38!