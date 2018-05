Das neue Service für Gründer in Amstetten

03.05.2018, 06:58 Uhr

Im riz up Gründerzentrum in Amstetten setzt man künftig verstärkt auf digitale Formate.

Gründer unterstützen

STADT AMSTETTEN. Die neuen, nunmehr auch digitalen Angebote bei riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, waren eines der Highlights bei der Eröffnung des modernisierten Eingangs- und Seminarbereiches im riz up Gründerzentrum Amstetten durch Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.„Die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern ist uns hier in Niederösterreich ein wichtiges Anliegen – daher bietet riz up, unsere Gründeragentur, ab sofort nicht nur persönliche, sondern auch digitale Formate an“, so Bohuslav. „Wir haben also das kostenlose Angebot unserer Gründeragentur so erweitert, dass durch die digitalen Informations-Videos erste Antworten auf oft gestellte Fragen gegeben werden können“, erklärt Bohuslav.

Das sind die Digi-Clips



Das neue Gründerzentrum

Als weiteres neues Service für Gründer und Jung-Unternehmer wies Landesrätin Bohuslav auf die Workshops zum wichtigen Thema „Verkaufsgespräche“ hin. Der Vertriebs-Experte Daniel Reisenhofer wird ab Mai den riz up Kunden nahebringen, wie man Verkaufsgespräche auch wirklich zum Abschluss bringt. #Gründung, #Businessplan, #Planrechnung und #Marketing – so heißen die vier neuen riz up Digi-Clips, die ab sofort zur Verfügung stehen. Die Clips sollen "rasch und übersichtlich häufig gestellte Fragen zu den wichtigen Themen beantworten".Die Informations-Videos sind zwischen 10 und 13 Minuten lang und behandeln Fragen wie „Wie geht gründen überhaupt?“ oder „Wie umfangreich muss mein Businessplan sein und für wen schreibe ich ihn überhaupt?“ bis hin zu „Wie viele Stunden muss ich monatlich von meiner Dienstleistung verkaufen, um 1.500 Euro zu verdienen?“.Das riz up Gründerzentrum in Amstetten wurde optisch und ausstattungstechnisch auf den neuesten Stand gebracht: Mit einer komplett neu gestalteten Networking-Lounge mit integriertem Coworking-Bereich eingerichtet, die den Kunden von riz up und den Mietern des Gründerzentrums zur Verfügung stehen. Landesrätin Petra Bohuslav freute sich bei ihrem Besuch besonders, dass alle Arbeiten zur Neugestaltung mit Firmen direkt aus dem Gründerzentrum oder direkt aus Amstetten umgesetzt wurden – so auch die Lichtlösungen für den Seminarbereich und die Networking-Lounge.