ÖBB starten "Rail & Drive" in Amstetten

30.04.2018, 10:32 Uhr

Carsharing: Künftig können sich Bahnfahrer am Bahnhof in Amstetten ein Auto ausleihen.

STADT AMSTETTEN. "Die Nachfrage nach einem Standort in Amstetten war bei unseren aktuellen Rail-&-Drive-Kunden gegeben, insofern war unser Ziel, alsbald diesen Standort zu eröffnen", erklärt Günther Sterlike (ÖBB). Die Registrierung wird online abgewickelt, die Ausgabe der Kundenkarten soll künftig am Ticketschalter am Bahnhof in Amstetten möglich sein. Sechs Fahrzeuge, darunter zwei Elektrofahrzeuge, stehen ab Anfang Mai zur Verfügung. "Wir sind zuversichtlich, dass das Angebot angenommen wird", so Sterlike. Mehr Informationen finden Sie unter: www.railanddrive.at