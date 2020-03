15 Alternativen zu Toiletten Papier

Ich habe hier schon einige Artikel zu Energie Verknappungen geschrieben, jedoch habe ich nicht damit gerechnet, dass es schon so früh zu Hamsterkäufen kommen könnte.

In Australien ist witziger Weise das Toilettenpapier ausverkauft, was ich sehr eigenartig empfinde, denn bevor diese Lieferkette nicht mehr funktioniert, gehen unsere Abwasser Kanäle über und Toiletten werden unbrauchbar. Wie du dich darauf vorbereiten kannst und welche Erfahrungen ich von diversen Jobs bei Kompost bzw Trockentoiletten Herstellern, gemacht habe und kann ich mit Dir werter Leser eine individuell erstellen und wenn es nur ein verschließbarer Kübel ist. Aber die soziale Kohäsion verbietet jegliche Kritik am Scheißen und führen zur sozialen Isolation, selbst meine Familie vermeidet daher meinen Umgang so geschieht es, dass ich nicht mehr die Fünf Achteln ehre, da ich vom Plumpsklo und der Idee dahinter erzählt habe.



1. Papier

Ich glaube jeder hat schon die fein säuberlich in Quadrate geschnittenen Zeitungsstücke auf Plumpsklos gesehen. Oft sind Toilettenpapier Rollen einfach zu voluminös, und da bietet sich eben altes Zeitungspapier an. Ein Tipp von mir ist, das PApier über eine Kante zu ziehen und es so weicher zu machen.

2. Bidet

Viele haben Platz genug und vielleicht auch noch einen eigenen Brunnen und können sich mit einem Bidet nach der Toilette reinigen. Sicherlich Off-Grid Luxus auch ohne Toilettenpapier.



3. Duschkopf

Überlege Dir einen längeren Dusch- Schlauch um dich auch ohne Gang zum Supermarkt reinlich zu halten. Wenn du kein fließend Wasser hast, verwende eine Wasser Sprühflasche, wie du Sie zum Bügeln immer wieder benötigst. In Südostasien haben sehr viele Toiletten solche Po Duschen montiert.

4. Schwamm

Vor langer Zeit, in den Tagen des alten Roms, säuberten sich die Royals ihren Hintern mit einem Schwamm auf einem Stock. Genauer gesagt, ein Gemeinschaftsschwamm am Stiel, der wiederverwendet wurde!

Nun wurden, wenn Sie im 21. Jahrhundert geboren sind, nicht so recht zu teilen oder sogar die Wiederverwendung eines Schwammes wird ihnen fremd sein. Wenn Sie jedoch in einer echten Notlage sind, nehmen Sie einen Schwamm aus dem Waschbecken, wischen Sie ihn ab und werfen Sie ihn weg.

5. Stofftücher

Wenn Sie an „Lumpen“ denken, beschränken Sie Ihre Fantasie nicht auf die zerschnittenen Stoffstücke, die zum Reinigen verwendet werden. Lumpen können sich auf alte Kleidung oder Handtücher beziehen, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

Stellen Sie sicher, dass Sie etwas Weiches auswählen, da Sie keine Hautausschläge oder Kratzer auf Ihrem Hintern haben möchten. Die nachhaltige Seite hier ist, dass Sie Ihre Lappen waschen (sogar bleichen) und wiederverwenden können.

6. Karton Rollen

Wenn Ihnen nur ein paar Streifen Toilettenpapier fehlen, können Sie auch die zurückgelassene Kartonrolle verwenden. Sie können beginnen, indem Sie einige Streifen von der äußeren Rolle abziehen und sie leicht mit Wasser einweichen. Oder nehmen Sie einfach die trockene Rolle, reißen Sie sie in zwei Hälften und wischen Sie sie ab.

7. Damenbinde

Es ist an der Zeit, dieses Tabu zu beenden, das auf Menstruation und Menstruationsbeschwerden beschränkt ist, insbesondere wenn Sie verzweifelt nach einem Abwischen suchen. Fragen Sie Ihre Freundinnen, ob sie ein zusätzliches Pad hat.

Nehmen Sie einfach die Verpackung ab und Sie werden feststellen, dass ein Menstruations Binde wie ein dickeres Blatt Toilettenpapier ist. Einige Pads sind auch lang und Baumwoll weich!



8. Wattebausch oder Tücher

Damen und Mütter tragen oft eine Kosmetiktasche oder ein Erste-Hilfe-Set mit uns herum. (Seien Sie immer vorbereitet!) Die Chancen stehen gut, dass diese Kits einige Wattebäusche oder Pads enthalten, die ein Glücksfall sind, wenn Sie abwischen müssen. Außerdem sind sie normalerweise dick genug, damit Ihre Hände dabei nicht schmutzig werden.

9. Schnee

Wenn Sie den Berg hinauf wandern und nicht schnell genug wieder runterkommen können, ist es Zeit, sich eine Handvoll Schnee zu schnappen. Schnee kann zum Abwischen zu einer Blattform geformt werden, oder Sie können einfach eine Handvoll nehmen und eine schnelle Wischbewegung ausführen. So fühlt sich Ihr Hintern kühl und frisch an!

10. Seil

Haben Sie sich jemals gefragt, welche alten Seeleute und Piraten vor dem Toilettenpapier verwendet wurden? Sie würden im Grunde das Ende eines Seils ausfransen und es in den Ozean tauchen. Das Seil läuft durch das Deck unten, so dass sie es nur hochziehen müssen, um sich abzuwischen und es zurückzulegen.

Wenn Sie also jemals etwas brauchen, um sich selbst zu reinigen, ist diese Option immer noch verfügbar. Wenn Sie darüber nachdenken, lassen die ausgefransten Enden es wie eine provisorische Bürste erscheinen (wenn das es besser macht).



11. Maiskolben Blatt

Wussten Sie nicht? Maisblätter waren das früheste Toilettenpapier! Die grünen Schalen sind weich genug für den Toilettengebrauch und verderben nach dem Schälen nicht schnell. Wenn Sie können, zielen Sie eher auf die mittlere Schicht der Schalen als auf die erste äußere Schicht. Die äußeren Schichten sind härter und die Schicht in der Nähe des Mais ist zu dünn.



12. Blätter der Königskerze

Seit Jahren nennen Rucksacktouristen Königskerzenblätter „Toilettenpapier der Natur“, weil sie das Gefühl haben, für das Abwischen von Hintern gemacht zu sein! Sie sind weich und wollig in der Textur, aber auch groß und Wasser absorbierend! Sie können diese Art von Blatt fast überall finden.

Sie wachsen in Nordamerika, Afrika, Asien, Europa und Australien. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie absolut sicher sind, welche Pflanze Sie erhalten. Poison Ivy ist das Letzte , mit dem Sie Ihren Hintern abwischen möchten.

13. Bananen Blätter

Bananenblätter sind glatter und weicher als normales Papier, das trocken und rau sein kann. Und diese Blätter sind normalerweise ziemlich groß, so dass Sie viel Platz zur Verfügung haben. Zerreißen Sie einfach jedes Blatt, um eine angemessene Größe für die Reinigung zu erhalten.

14. Kassa Zettel

Was ist mit den Zeiten, in denen Sie beiläufig in die Hocke gehen und erst danach feststellen, dass Sie kein Wischmaterial in Reichweite haben? Hab keine Angst, deine Brieftasche ist da! Öffnen Sie Ihre Brieftasche, Geldbörse, was auch immer, und es besteht eine gute Chance, dass Sie eine nutzlose Quittung für ein Lebensmittelgeschäft haben, die nur darauf wartet, nützlich zu sein!

15. Deine Hand

Warum Inder nur mit der rechten Hand essen? Das liegt daran, dass es in Ländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan und Marokko es üblich ist, sich mit der linken Hand abzuwischen.

Während du "The Left-Hand Toilet Technique" als absolut widerlich empfindest, ist es eigentlich nicht so gemein. Solange keine Rückstände unter deine Nägel gelangen, lassen sich deine Hände leicht reinigen und desinfizieren. Berühre nur nichts, bis du zum nächsten Waschbecken kommst ...

Wenn du das nächste Mal kein Toilettenpapier mehr hast, keine Panik. Du hast viele Möglichkeiten, dich sich selbst zu reinigen und deine Würde zu wahren. Egal, ob Du dich in einer verzweifelten Situation befindest oder einfach im Voraus planen willst, Geld zu sparen oder Materialien in deinem Haus verantwortungsvoll zu recyceln, du hast jetzt eine Vielzahl von Ideen zur Auswahl.